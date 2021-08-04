بالأرقام.. عام على انفجار مرفأ بيروت

يحيي لبنان، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذي قتل أكثر من مئتي شخص، وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية، في أكبر الكوارث التي مر بها البلد عبر تاريخه.

واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب بعد ستة أيام من الانفجار، لتدير البلاد حكومة تصريف أعمال في غياب اتفاق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة، انتهت بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن انفجار مرفأ بيروت «كشف عورات البلد»، وأوضح دياب في بيان بمناسبة ذكرى الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس من العام الماضي: «سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان، في 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات، خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات، ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد».

وفيما يلي أبرز الأرقام المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت:

- سقط في انفجار مرفأ بيروت 214 شخصا، وفق الأرقام الرسمية.

- أصيب 6500 شخص بجروح إثر انفجار مرفأ بيروت، وفق الأرقام الرسمية.

- شرد انفجار مرفأ بيروت 300 ألف شخص لفترة مؤقتة.

- خسر 70 ألف وظائفهم بسبب انفجار مرفأ بيروت.

- بلغ تعداد الشقق السكنية المتضررة من الانفجار 73 ألف.

- تضرر 9200 مبنى إثر انفجار مرفأ بيروت.

- تضررت 163 مدرسة ومنشأة تعليمية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» وفق إحصائيات الأمم المتحدة والمعهد الأمريكي للجيوفيزياء ووسائل إعلام رسمية لبنانية.

- بالنسبة لقطاع الصحة، فقد تضررت 106 منشآت صحية، بينها ستة مستشفيات و20 عيادة طبية.

- قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلت الانفجار على أنه زلزال بقوة ما بين 3.3 و4.5 درجات على مقياس ريختر.

- تسبب 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في المرفأ بالانفجار الهائل، علما أنها تركت مخزنة في العنبر رقم 12 بالمرفأ، لمدة ست سنوات.

- كانت الحكومة اللبنانية قد حددت مدة 5 أيام لإجراء «تحقيق إداري» بالانفجار، ولكن لم يحاسب حتى الآن أي شخص.