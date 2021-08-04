منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن موعد توزيع جوائز حفظ القرآن

أعلنت الإدارة المركزية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بدء صرف جوائز الفائزين من مكاتب التحفيظ بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

وتم تحديد ثلاثة أيام لمكاتب تحفيظ إدارة كفر الشيخ، اليوم الأول لمكاتب تحفيظ الشيخ محي عبدالسلام، وسليمان عطاالله محمد عبدالعال، وعلي الزناتي، وبشير غازي، وإبراهيم عبد الونيس، واليوم الثاني لمكاتب تحفيظ عطية شيحة، طه مسعد، عبدالمحسن السعيد، شاكر جودة، إسلام ابراهيم.

وتحدد يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس لمكتب إدارة قلين، والخميس 5 أغسطس لمكتب إدارة دسوق، والسبت الموافق 7 أغسطس لمكتب إدارة سيدي سالم، ويوم الأحد الموافق 8 أغسطس لمكاتب فوه ومطوبس وبيلا، ويوم الاثنين الموافق 9 أغسطس لمكاتب «الرياض، الحامول، بلطيم»، أما مكتب إدارة كفر الشيخ محدد له 3 أيام من 10، و11و12 أغسطس.

وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، المقام بمجمع معهدي كفر الشيخ الثانوي بنين، ومعهد محمد رجب الابتدائي للاطمئنان على سير العمل به.

وأكد رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة، ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بإجراءات التصحيح السليم، ومراعاة الدقة عند التصحيح، مع التأكيد على أن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار.

كما وجه «شهاوي» بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لإتمام العمل بمركز التصحيح، ومراعاة جميع التدابير الاحترازية والالتزام بها، ومراعاة الأمن والسلامة، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالتصحيح، لإنهاء أعمال التصحيح على أكمل وجه.

ومن جانبه، أشاد رئيس المنطقة بمجهود مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة فكري الشهاوي، وعبده أبو حسن، رئيس مركز التصحيح وكل من المساعدين له ورؤساء المواد وموجهي عموم المنطقة.