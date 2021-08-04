الكنيسة تعلن إصابة أول كاهن في سيدني بكورونا ووفاة 15 قبطيا بالفيروس

أعلن الأنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها للأقباط الأرثوذكس في أستراليا، تسجيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصابة أول كاهن قبطي أرثوذكسي في الإيبارشية بفيروس كورونا المستجد، وهو القمص شنودة منصور كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بجليفورد بسيدني عاصمة ولاية نيوساوث ويلز بأستراليا وسكرتير مجلس كنائس ولاية نيوساوث ويلز، ونقله إلى المستشفى.

وطالب الأسقف الأقباط في سيدني بأخذ الحيطة والحذر والحرص على التطعيم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأخذ الموضوع بـ«جد والتزام وعدم الاستخفاف به».

ضحايا كورونا من الأقباط في سيدني

وكشف الأنبا دانييل، عن أنّه طبقاً لمعلومات الإيبارشية، فهناك انتشار سريع لفيروس كورونا، حتى إنّ عدد المصابين في ولاية نيو ساوث ويلز تخطى 3500 حالة منذ بداية هذه الموجة في يونيو 2021، وأصبح عدد المصابين من الأقباط 51 شخصاً، وهو عدد كبير ومؤشر خطير، ونتيجة الانتشار السريع توفي 15 قبطياً في سيدني متأثرين بكورونا.

وفي بيان رسمي، أوصى أسقف سيدني، كهنة الإيبارشية بتشجيع الأقباط في كنائسهم على أخذ التطعيم المناسب ضد وباء كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة من الدولة.

900 شاب وفتاة في لقاء الشباب القبطي بأستراليا

من جهة أخرى، نظمت إيبارشيتي سيدني وملبورن، لقاءً للشباب حضره نحو 900 شاب وشابة من جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكة الإنترنت، حيث حمل اللقاء عنوان «الرجاء في الرب» من الآية «بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الإِلهَ فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ» (1 بطر 3 : 15) وحاضر فيه الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، الذي أكد خلال المحاضرة أنّه عندما يكون هناك الكثير من التغيير حولنا بسبب وباء (COVID 19)، علينا ترسيخ أنفسنا على القاعدة الثابتة الوحيدة التي نعرفها وهي: الله! وأضاف: «الله لا يتغير قبل الوباء أو خلاله أو بعده. الله ثابت، ونحن من خلال الله نتشجع أن نضع أملنا في بعضنا البعض».