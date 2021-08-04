«الداخلية»: ضبط 111 قضية مخدرات وتنفيذ 50513 حكما قضائيا
كتب:
الوطن
01:03 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
حملات أمنية
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24 متهما، وذلك على النحو التالي:
- 2 بندقية خرطوش.
- طبنجة.
- 22 فرد محلي.
- 19 طلقة مختلفة الأعيرة.
- 139 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام
تنفيذ 50513 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
- 182 حكم جناية.
- 15936 حكم حبس جزئي.
- 3260 حكم حبس مستأنف.
- 23961 حكم غرامة.
- 7174 مخالفة.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية
ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، ارتكبا 5 حوادث متنوعة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات
ضبط 111 قضية مخدرات، بإجمالي 116 متهما، ضبط خلالها الآتي:
- كمية من مخدر البانجو، وزنت 4.800 كيلو جرام.
- كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.106 كيلو جرام.
- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.469 كيلو جرام.
- كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 1.470 كيلو جرام.
- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 280 جراما.
- كمية من مخدر البودر وزنت 690 جراما.
- كمية من مخدر شابو وزنت 591 جرام.
- كيمة من مخدر الفودو وزنت 20 جراما.
- كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرامات.
- كمية من مخدر آيس وزنت 527 جراما.
- 560 قرص مخدر.
بالإضافة إلى ضبط عدة متهمين، كالتالي:
في مجال ضبط الهاربين: ضبط 15 متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 267 دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26606 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال فحص السائقين: فحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.