رئيس التحرير

محمود مسلم

«الداخلية»: ضبط 111 قضية مخدرات وتنفيذ 50513 حكما قضائيا 

كتب:

الوطن
01:03 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
حملات أمنية

حملات أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 25 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24 متهما، وذلك على النحو التالي:

- 2 بندقية خرطوش.

- طبنجة.

- 22 فرد محلي.

- 19 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 139 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 50513 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

- 182 حكم جناية.

- 15936 حكم حبس جزئي.

- 3260 حكم حبس مستأنف.

- 23961 حكم غرامة.

- 7174 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، ارتكبا 5 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 111 قضية مخدرات، بإجمالي 116 متهما، ضبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو، وزنت 4.800 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.106 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.469 كيلو جرام.

- كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 1.470 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 280 جراما.

- كمية من مخدر البودر وزنت 690 جراما.

- كمية من مخدر شابو وزنت 591 جرام.

- كيمة من مخدر الفودو وزنت 20 جراما.

- كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرامات.

- كمية من مخدر آيس وزنت 527 جراما.

- 560 قرص مخدر.

بالإضافة إلى ضبط عدة متهمين، كالتالي:

في مجال ضبط الهاربين: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 267 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26606 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية، في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ المزيد:

قيس سعيد يكلف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية

عاجل.. اللواء مفيد محمد مفيد مديرا لمباحث وزارة الداخلية

وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 بالأسماء: دماء جديدة

وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات ضباط الشرطة: النجاح بقيادات شابة

بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية: بينها قيادات شابة