مستشار الرئيس: توطين صناعة البلازما نوعا من الأمن الدوائي «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن تصنيع البلازما في مصر مشروع هام للغاية ويحمل معاني كثيرة، موضحا أن المعنى الأول هو البدء في الدخول إلى هذه الصناعات الدقيقة والمهمة والحيوية، والمعنى الثاني أن جائحة كورونا أثبتت في كل المجالات وجود بنية تحتية ومؤسسات قومية في مشروعات مهمة مثل هذا المشروع، والمعنى الثالث أن مصر تستورد سنويا بمبالغ طائلة مكونات البلازما الهامة لأمراض كثيرة للغاية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في أوقات معينة توقفت المصانع المنتجة لهذه المواد نتيجة لأزمة فيروس كورونا، ونتيجة لوجود نقص شديد لمدخل هذه المواد، حيث كان هناك نقصا عالميا لهذه المواد، والمواد المناعية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض تنتج من البلازما، لذلك توطين هذه الصناعة الهامة جدا واكتساب الخبرة الوطنية وتوطينها يعد نوعا من الأمن الدوائي والأمن الصحي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن البلازما هي أحد مكونات الدم، والدم مكون من البلازما وكرات الدم الحمراء والبلازما تحمل مواد بالدم ومواد أخرى كثيرة مهمة لحياة الإنسان، مشيرا إلى أن مساهمة المواطنين للتبرع بالبلازما وتوفير هذه المادة سواء بسبب احتياج مرضى بعض الأمراض إليها، والتبرع بالدم بصفة عامة والبلازما بصفة خاصة أمر هام جدا لأنه يساهم في حياة بشر كثيرين جدا، وندعو المواطنين للتبرع المستمر بالبلازما لأن ذلك يعد "سند قومي لمصر وللمواطنين وللمرضى".

وأكد مستشار الرئيس وجود شروط للمتبرع بالبلازما، وهي أن يتم فحص المتبرع إكلينيكا ومعمليا للتأكد من سلامته الشخصية، لأن هذا الأمر يستوجب سلامة المتبرع الشخصية، وكذلك سلامة الدم وسلامة البلازما، ويتم عمل فحوصات كثيرة جدا للاطمئنان على سلامة البلازما.