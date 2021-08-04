ضبط 1301 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 2٫7 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 1٫5 طن لحوم مُجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 1٫1 طن جمبري، أسماك فيليه غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,6 طن سكر، 480 عبوة زيت تموينى تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

ضبط 30,07 طن ملح طعام – فلورمالين خام معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لاستخدامها في تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة البحيرة .

ضبط 15 طن أرز أبيض معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ويشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 6 أطنان منظفات صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 16,558 قرص وعبوة أدوية ومحاليل طبية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للأدوية البشرية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 2679 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ضبط 19579 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 89 قضية في مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية.

ضبط 228 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.