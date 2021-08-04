طقس قنا.. موجة حارة تضرب المحافظة

شهدت محافظة قنا، حالة من الطقس السيئ وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يتعرض طقس قنا ضمن محافظات جنوب الصعيد، إلى موجة حارة وزيادة في نسبة الرطوبة، لمدة أسبوع، وناشدت الهيئة المواطنين في المحافظة بعدم التعرض لأشعة الشمس، وخاصة العمال والمزارعين الذين يقضون وقتا طويلا تحت أشعة الشمس، كما نصحت بشرب السوائل للتخفيف من الشعور بارتفاع درجات الحرارة في قنا .

طقس قنا .. 44 درجة

وصلت درجات الحرارة في المحافظة، إلى 44 درجة بحسب بيان هيئة الارصاد الجوية، التي أعلنت أن طقس قنا، يشهد ارتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وأن ذروة الطقس السئ نهاية الاسبوع الحالي، مع انخفاض سرعة الرياح في المحافظة الأمر الذي يشعر المواطن بالموجة الحارة.

طقس قنا يجبر المزارعين على إنهاء أعمالهم مبكرا

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أجبر الطقس مزارعي قنا على إنهاء أعمالهم مبكرا في حقولهم ومزارعهم، وقال عادل سعيد، أحد المزارعين، إن المزارعين يقصدون الحقول مبكرا بعد صلاة الفجر ويغادرون في تمام الساعة العاشرة، بسبب الطقس السئ الذي تمر به المحافظة، خشية إصابتهم بضربات شمس قاتلة.