طفل يصافح رئيس الوزراء أثناء جولته بـ«القنطرة شرق»: «كنت مستنيك»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، قريتي الأبطال والسلام بمدينة القنطرة شرق، المستهدفين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة ماضية في زياراتها الميدانية للمتابعة عن كثب لتنفيذ مشروعات المبادرة، التي تستهدف تغيير حياة المصريين في القرى بمختلف المحافظات، مؤكدا أنّ المشروع يشهد تنوعا في الخدمات التي يستهدفها، والتي تمس جميعها حياة الناس بصورة وثيقة.

والتقى رئيس الوزراء مجموعة من الأطفال من أبناء القرية، وسألهم عن الصفوف الدراسية التي ينتقلون إليها، وطالب المسؤولين بتوفير مراكز شباب مطورة للأطفال، لرعاية مواهبهم، وتقدم أحد الأطفال وطلب مصافحة رئيس الوزراء، واستجاب له على الفور، حيث أكد الطفل أنّه عندما علم بالزيارة انتظر لمقابلة رئيس الوزراء، ومصافحته، فابتسم الدكتور مصطفى مدبولى، وصافحه وتمنى له التوفيق في دراسته.

16 قرية و37 تابعا تستهدفها «حياة كريمة» في القنطرة شرق

وخلال الجولة، أكد المسؤول عن مبادرة حياة كريمة في مركز القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، أنّ عدد القرى المستفيدة من المبادرة في القنطرة شرق يبلغ 16 قرية و37 تابعا، وإجمالي المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في هذا المركز 106، بدأ تنفيذها جميعا لكن نسب التنفيذ تختلف.

وزار رئيس الوزراء عددا من المشروعات، واستمع إلى شرح حولها من القائمين على تنفيذ المبادرة بالقنطرة شرق، حيث بدأ الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة وحدة الإسعاف بقرية الأبطال، والتي تخضع للتطوير بعد تهالك الوحدة القديمة، حيث تخدم نحو 30 ألف مواطن داخل القرية وجوارها، ويتم تزويدها بالشبكة الموحدة الجديدة، وشبكه إنترنت، بما يساعد على تحقيق التواصل المباشر مع سيارات الإسعاف، والمستشفيات الحكومية والخاصة بالمنطقة، كما يتم تزويدها بالكاميرات لمراقبة التعامل مع المرضى، ويتم التطوير وفق نموذج معتمد حيث تبلغ مساحة الوحدة 80 م2، تتضمن جراجا لسيارات الإسعاف، واستراحة للمسعفين والسائقين، وغرفة استقبال وغرف خدمية.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إقامة مجمع الخدمات الزراعي بقرية الأبطال، واستمع إلى شرح عن المشروع الذي يضم وحدة الطب البيطري، ومركز تجميع الألبان، والجمعية الزراعية، ومركز الإرشاد الزراعي، ويبلغ عدد المراكز الزراعية بمركز القنطرة شرق 4 مراكز موزعة بقرى الأبطال والسلام والتقدم وجلبانة.

وكذلك تفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومي بقرية الأبطال، الذي يضم مركزا تكنولوجيا، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب التموين، ومكتب البريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الإجتماعي، بإجمالي 8 خدمات يتيحها المجمع، ويتكون من 3 أدوار مساحة كل دور 400 م2.

مدبولي يوجّه بتسريع الأعمال في مشروع خزان مياه الشرب بالسلام

وتفقد مدبولي ومرافقوه مشروع إنشاء خزان لمياه الشرب بقرية السلام بسعة 500 م3، حيث وجّه بتسريع الأعمال في مشروع خزان المياه نظرا لأهميته، واستمع إلى شرح من مسؤولي «حياة كريمة» تمت خلاله الإشارة إلى الانتهاء من شبكة المياه في القرية بالكامل، وتسليمها لشركة المياه والصرف الصحي، وجار تنفيذ الخزان لمياه الشرب بسعة 500 م3، لخدمة القرى وتوفير مياه الشرب لقرى مثل: السلام، والأحرار، وميت أبو الكوم، وعزبة الشيخ سويلم، وتوابعها، والهدف الثاني للخزان أنّه يحقق الاتزان المائي لقرى شرق البحيرات بالكامل، ومن المقرر تسليمه في نوفمبر القادم، ويتم حاليا طبقات الإحلال بالخرسانة العادية، والحوائط، وتم التعامل مع المياه الجوفية.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، حيث استمع إلى شرح حول المشروع، وسأل رئيس الوزراء عن أسماء الشركات التي تنفذ المشروع، مؤكدا أهمية أن تكون الأولوية في التنفيذ للشركات المحلية لتتيح فرص عمل لأبناء المحافظة.

واستمع مدبولي إلى شرح، أوضح أنّ المدرسة في وضعها السابق كانت مكونة من 10 فصول، تضم المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وتستوعب 964 تلميذا مقيدين بها في الوقت الحالي، وكانت الكثافة من 90 إلى 95 تلميذا في الفصل الواحد، وجرى التأكيد على أنّ المدرسة أُدرجت ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن التطوير إنشاء جناح جديد يتم تنفيذه حاليا، يضم نحو 33 فصلا جديدا.

كما يشمل المشروع رفع كفاءة المبنى القديم أيضا، ويكتسب المشروع أهمية لكون المدرسة تخدم قرية السلام، والأحرار، وميت أبو الكوم، والشباب، وعددا من التوابع يصل إلى 22 تابعا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسليمه في نهاية ديسمبر 2021.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي وحدة طب الأسرة بقرية الأبطال، المصممة طبقا للمعايير الإنشائية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، واستمع الى شرح من الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الاسماعيلية، الذي أشار إلى أنّ الوحدة من المقرر أن تعمل طبقا لنظم تشغيل هيئة الرعاية الصحية ونظم الإحالة وخدمات طب الأسرة، كما تخدم عدد سكان قرى الأبطال والسلام بواقع نحو 12 ألف نسمة، ويبلغ عدد الأسر المربوطة بالوحدة 2308 أسر، وتقدم الوحدة خدمات الطوارئ والاستقبال، وعيادتين لطب الأسرة، وعيادة الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة والمشورة، بمساحة 1201 م2.

وأشار الدكتور حطب إلى أنّه سيتم استلام الوحدة بداية سبتمبر المقبل من المقاول، لتبدأ بعدها التجهيزات الفنية للوحدة، وسأل رئيس الوزراء عن الوحدات الصحية الأخرى التي تقدم الخدمة الطبية في القرية، فرد الدكتور حطب: هناك أكثر من وحدة تعمل بالفعل، كما أنّ الأعمال المنفذة في وحدة طب الأسرة بالأبطال لم تؤثر على استقبال المواطنين وتقديم الخدمة لهم، وهناك قوافل طبية وقوافل لرعاية الحوامل لتقديم الخدمة الطبية، كما سأل مدبولي عن أماكن تطعيمات لقاح كورونا، ليؤكد الدكتور حطب أن عددا من الوحدات تقدم التطعيمات بالفعل.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة موسعة في شوارع قرية الأبطال، حيث أبدى عددا من الملاحظات على الطرق الداخلية ووجّه برصفها، كما التقى عددا من المواطنين وأجرى حوارات ودية معهم وسألهم عن أحوالهم المعيشية وطبيعة عملهم، وشاهد عددا من المنازل التي وجّه بسرعة تجهيزها وتطويرها ضمن مبادرة «سكن كريم».

وسأل مدبولي الأسر عن مقترحاتهم ووجهة نظرهم في تطوير القرية والكيفية التي يتم بها تنفيذ مشروع الصرف الصحي، حيث أكد الأهالي أنّ القرية لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي حتى الآن، ويستخدمون سيارات الكسح وذلك يكلفهم 350 جنيها في الشهر للبيت الواحد، وأكد رئيس الوزراء أنّ مشروع الصرف الصحي الذي يوشك على دخول القرية ستكون تكلفته أقل من ذلك بكثير وسيحسن حياة الناس على نحو ملحوظ، وهو الأمر الذي رحب به الأهالي.