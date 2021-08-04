وزير السياحة يتفقد مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد علي بشبرا

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد علي بشبرا الخيمة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع.

رافق «العناني» خلال الجولة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للمشروعات، المشرف على مشروع القاهرة التاريخية، والدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وشملت الجولة تفقد مبنى قصر الفسقية والغرف التي يتكون منها؛ من بينها غرفة العرش والأسماء «أسماء أسرة محمد علي»، والطعام والبلياردو والحديقة والممشى السياحي والمرسى؛ إذ حيث استمع وزير السياحة والآثار إلى شرح مفصل عن ما أنجز من أعمال حتى الآن.

كما تفقد الجزء الخلفي لمبنى الفسقية، موجها بالبدء الفوري في عمل سياج شجري حول البرجولة الواقعة في هذه المنطقة؛ لإضفاء مظهر جمالي عليه، وعمل بطاقات تعريفية للأشجار النادرة بالحديقة تشرح أنواعها وأعمارها.

وبجانب ذلك، تفقد وزير السياحة والآثار مسار الزيارة، ووجه بإجراء بعض التعديلات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين؛ لتحسين تجربتهم في أثناء الزيارة، وتوفير مظلات ومقاعد لهم بالحديقة، وتركيب لوحات إرشادية وتفسيرية، وتأهيل المسارات وإتاحتها لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ضرورة الالتزام بإنهاء جميع الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة لها، تمهيدا للافتتاح الوشيك.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمبنى كشك الجبلاية، والاستلام المبدئي له، وأن نسبة التنفيذ بمبنى قصر الفسقيه وصلت إلى 99%، وجار البدء بأعمال الاستلام المبدئي له.

وأضاف «وزيري» أن أعمال قصر الفسقية شملت فك الرخام القديم وترميمه، وإعادة تركيب للأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بها.

وكذلك عولجت الأخشاب بالجمالون الخشبي، وتغيير الأخشاب المتهالكة، والترميم والتدعيم الإنشائي للقباب والحنايا والأروقة.

وأشار العميد هشام سمير، إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالممشى السياحي المؤدي إلى القصر وصلت إلى 98%؜، وتتضمن بازارات، وغرف أمن وأمانات، وجراج للسيارات، ومشايات، وبرجولات.

وأضاف «سمير»، أنه تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر، وكوبري مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى الأخير أيضا، بنسبة تصل إلى 96%؜، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن قصر محمد علي بشبرا يتفرد بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية؛ إذ ساعدت المساحة الشاسعة له في اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد.

وتوجد بالحديقة عدة مباني كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، وكانت سرايا الإقامة أول وأهم منشآت القصر، وملحق بها عدة مباني خشبية لموظفيه وحراسه، وأيضا سرايا الفسقية، بالإضافة إلى الأخرى «الجبلاية»، التي شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة، ومبنى الفسقية.