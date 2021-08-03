«العناني» و«منار» يبحثان آليات تحفيز حركة السياحة والطيران الداخلي

استقبل اليوم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية بجمهورية مصرالعربية، من خلال وضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى، اللتين عانتا كثيرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يأتي ذلك، في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وحسين شريف، رئيس شركة إيركايرو، ولفيف من قيادات الوزارتين.

واستهل وزير الطيران اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار والسادة الحضور، وأكد أن الدولة تسعى دائما للوقوف بجانب القطاعين، وتقديم الدعم الكامل لهما، كما أثنى على التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعي الطيران والسياحة، لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي داخليا وخارجيا، مضيفا أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع.

كما أكد وزير الطيران، على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين، خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية الفترة الحالية، مع الاستمرار في منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء، وعلى الخدمات الأرضية المقدمة، وذلك تشجيعا لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الشكر لوزير الطيران المدني، مثمنًا التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لدعم خطط الدولة في تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التي تساهم في تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاعان، نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاعي الطيران والسياحة على المستوى العالمي، مؤكدا على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

وأضاف وزير السياحة والآثار، على أن ربط المقاصد السياحية على مستوي الجمهورية ببعضها البعض، سيعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في مصر يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية، حيث يستطيع السائح أن يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة، وفي الوقت نفسه التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.