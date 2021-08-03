السيسي لأهالي الريف: «من فضلكم حافظوا على ما تبقى من أراضي زراعية»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النهوض بالريف المصري ليس فقط في مبادرة «حياة كريمة»، قائلا: «بالنسبة للريف المصري، صدقني مش اللي احنا هنعمله هو اللي يطوره فقط، لأ، القضية اللي موجودة في الريف المصري، هو الاعتداء على الأراضي الزراعية».

وأضاف «السيسي»، خلال خلال حديثه مع الاعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، «إحنا جرى العرف،ـ أن أهالينا ياخدوا ولادهم معاهم، ويبنوا لهم بيوت، بس هو بياخدوهم على حساب إيه؟ على حساب الأرض الزراعية بتاعته اللي بيشتغل فيها؟ لما كلنا نستهلك جزء كبير من الأرض طب هيشتغلوا فين؟ لية كده؟.. من فضلكم حافظوا على ما تبقى من أراضي زراعية».

وتابع رئيس الجمهورية: «لما تيجي ننقله عشان يروح يشتغل هيتكلف تكاليف نقل، رغم إن في الأول كان يخرج من البيت بتاعه يروح للأرض بتاعته علشان يزرع، لا، ده أنا هخرج من بيتي أروح حته تانية أشتغل فيها، بقت تكلفة العمل بتاعتي أو أني اتحصل على أموال، تجابه ظروف مش طبيعية، القضية مش أني هعمل».