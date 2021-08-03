السيسي عن تنظيم النسل: «مبقولش للناس متخلفوش.. بس لازم ننظمه»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية الكبيرة التي يجب على الجميع الانتباه إليها، كما أنه يتحدث فيها دائما بلطف تُعد «الزيادة السكانية»، مضيفًا: «هو دعم رغيف الخبز اللي كنت بقدمه من 30 سنة أو 20 سنة هو الدعم الحالي، لأ، ليه؟، لأن عدد السكان زاد، وبالتالي فيه شريحة دخلت في هذا الموضوع، وبالتالي الدعم بتاعهم زاد».

وأضاف السيسي، خلال خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين، عقب افتتاحه مجمع «سايلو فودز» الصناعي، «بقول لازم نضبط الموضوع ده، مش بقول للناس متخلفش، لأ، نقول للناس إن احنا مع بعضنا، ومن مصلحتنا إننا ننظم الموضوع ده، عشان نوفر حياة كريمة، قبل ما أقول الدولة توفر لي، طب أنا وفرت لولادي اية؟».

وتابع: «كلنا مع بعض حاجة واحدة، مقباش فيها حاجة اسمها دولة وشعب، بقت حاجة واحدة».

وعن مشروع «حياة كريمة» الذي تنفذه الدولة، رد رئيس الجمهورية، «إحنا إن شاء الله هنعمل بفضل الله كل شيء طيب للناس، لما قولنا هنعمل طرق عملناها، لما قولنا الصرف الصحي هنعمله، لما قولنا تحسين الشرب، فيه فرق أنك تجيلك مياه شرب، ولما تجيلك مياه الشرب بشكل دائم على مدار اليوم، لما أقولك عندك كهرباء، ولا أقولك بعمل كهرباء تصل إليك زي الكهرباء اللي بتوصل للمدينة».