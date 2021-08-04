لطلاب الثانوية العامة 2021.. كيف تتقدم للدور الثاني بالدرجة الفعلية؟

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن كل طالب مصري مقيد بالثانوية العامة 2021، وكان مسافرا خارج البلاد ولم يتمكن من الحضور إلى مصر لدخول امتحانات الدور الأول، يحق له دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرا إلى أن الطلاب الذين لم يستطيعوا توفيق ظروفهم للعودة إلى مصر قبل امتحانات الدور الأول، سيتم اعتبار امتحان الدور الثاني بالنسبة لهم، مثل الدور الأول من حيث الحصول على الدرجة الفعلية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ظروف الطيران في ظل جائحة كورونا منعت بعض طلاب الثانوية العامة 2021، من العودة إلى مصر، فضلا عن ظروف عمل أيّا من الوالدين بالخارج، وهؤلاء يتطلب منهم تقديم ما يفيد عدم إمكانية عودتهم قبل الامتحانات، ليٌسمح لهم بالفرصة في دخول الدور الثاني، بحيث يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي، التي تقوم بإصدار توصية بذلك.

في حالة الحوادث.. محضر رسمي من قسم الشرطة يقدم بإدارة التعليم الثانوي

ولفت المصدر، إلى أن كل طالب تعرض للمرض قبل أو أثناء أي مادة يحق له دخول الدور الثاني بشرط إحضار شهادة طبية مختومة من التأمين الصحي بحالته الطبية، وإذا حضر الامتحان وتعرض للمرض المفاجئ فلابد من إحضار صورة من تقرير رئيس اللجنة من كنترول الثانوية العامة التابع له، وتقديمه إلى إدارة التعليم الثانوي بالوزارة ليحجز اسمه ضمن الملتحقين بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأوضح أن كل طالب تعرض لظرف طارئ، مثل انقطاع طريق أو نشوب حريق أثر على وصوله إلى الامتحان، أو ما شابه ذلك، فعليه إحضار محضر رسمي من قسم الشرطة يفيد بذلك، وتقديمه أيضا إلى إدارة التعليم الثانوي، فهناك حوادث طارئة تمنع الطالب من الامتحان، وتتطلب مستندا يثبتها، بحيث يحصل الطالب على فتوى تمنحه الأحقية في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.