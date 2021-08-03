معرفة توقيت موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، محل اهتمام ومتابعة دقيقة من أولياء الأمور والطلاب، في محاولة للوصول إلى موعد نهائي ورسمي بعيدا عن تباين الأنباء بشأن النتيجة طوال الأيام الأخيرة، خاصة بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة العلمية (علوم وياضة) أمس الإثنين، ووفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 لن تظهر قبل 15 أغسطس الحالي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا يمكن تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائي الآن، فقد تمتد ليومين أو 3 بعد 15 أغسطس، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية، موضحا أنّ أعمال التصحيح بدأت منتصف يوليو ومستمرة حتى الآن، حيث يتم التصحيح مركزيا لأول مرة تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. تُعلن قبل منتصف أغسطس

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، يتم تحديده بشكل نهائي قبل منتصف أغسطس، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب، موضحا أنّ عملية التصحيح إلكترونية ولا يوجد أي عنصر بشري يتدخل في التصحيح أو تقدير صحة الإجابات وعمليات جمع ورصد الدرجات، حيث يتم استلام ورصد أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية ونقلها للمدينة التعليمية.

ولفت إلى أنّ هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان، بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، ويتم تسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليلا ونهارا.

وزير التعليم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. نهنئ المجتهدين قريبا

وعن قلق الطلاب وانتظارهم وبحثهم، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، قال الدكتور طارق شوقي: «اطمئنوا، مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية، ولا داعى للخوف أو القلق، التصحيح لا تشوبه شائبة، وسنهنئ أولادنا المجتهدين قريبًا».

وأوضح أنّ الاختلاف الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% و90%.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 الحصول على نتائجهم بعد تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، من خلال هذا الرابط الذي خصصته «الوطن»، لمساعدة الطلاب للحصول على نتائجهم والاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية للشعبتين العلمية والأدبية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. بعد الانتهاء من هذه الخطوات

وترصد السطور التالية خطوات ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة، حتى اعتمادها وإعلانها من قبل وزير التعليم، كما يلي:

- مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونيا.

- فرز البابل شيت بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين ورؤساء اللجان.

- يتم الفرز يدويا لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة عن سؤال واحد، أو الورقة التي تم شطب أحد الإجابات بها أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها.

- تصحيح أوراق البابل شيت على الماسح الضوئي دون إزالة مكان اسم الطالب ورقم جلوسه كما كان يحدث كل عام، وهو ما لن يتيح لأي طالب الادعاء بأنّ ورقة إجاباته تبدلت مع زميله بعد عودة لصق مكان الاسم والبيانات، التي كانت تحدث في أوراق الإجابات طوال السنوات الماضية.

- وضع ورقة البابل شيت بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، الذي يحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.

تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات

- الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، ومراجعتها بدقة.

- تجميع نتائج الطلاب ورصدها ومعرفة نسب النجاح هذا العام ومقارنتها بالأعوام السابقة.

- تحديد أوائل الثانوية العامة 2021.

- اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- تهنئة أوائل الثانوية العامة 2021 من قبل وزير التعليم هاتفيا.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم.

- عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2021 وأوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، ونسب النجاح ومقارنتها بالعام الماضي.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمدارس بجميع المحافظات اليوم التالي لاعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم.

- فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من النتيجة بلجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية ولمدة 15 يوما، مقابل سداد 100 جنيه لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.