اقترب موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، مع انتهاء وزارة التربية والتعليم من تصحيح الكثير من المواد للشعب العلمية والأدبية والرياضية، وتحديد رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، وسط مؤشرات مطمئنة للطلاب وأولياء الأمور بأنّ النتيجة ستكون قريبة من العام الماضي، ما جعل كثيرون يترقبون تحديد الموعد النهائي للنتيجة وكيفية ظهورها.

ويبحث كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة أمس الإثنين، وطبقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة لن يتم قبل 15 اغسطس المقبل، وقد يمتد ليومين أو 3 بعد هذا التاريخ، للتنسيق مع التعليم العالي بشأن ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم بعد اعتمادها من الوزير

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء تصحيح ورصد وتجميع درجات طلاب الثانوية العامة 2021، وتحديد أوائل الثانوية العامة استعدادا لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والفني، وتحديد أوائل الثانوية العامة 2021 وإعلان أسماءهم.

ويتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، بعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، ونسب النجاح بجميع المواد، ونسبة النجاح للثانوية العامة 2021 ومقارنتها للأعوام السابقة، ثم يتم تحميل النتائج على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم الفني، على الرابط الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة من قبل وزارة التعليم، ليستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم، ثم إعلانها بالمدارس اليوم التالي من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم في 3 خطوات

وخصصت «الوطن» هذا الرابط لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، لمساعدة الطلاب للحصول على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس، فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وترصد «الوطن» في 3 خطوات طريقة الاستعلام عن النتيجة، من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، كما يلي:

- يدخل الطالب إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم.

- الضغط على زر إظهار النتيجة.

الانتهاء من تصحيح بعض المواد.. وإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 قريبا

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انتهاء تصحيح عدد من المواد بامتحانات الثانوية العامة للشعبتين (العلمية والأدبية)، موضحا أنّ نسبة النجاح العامة مطمئنة جدا، وأنّ اختلاف شرائح توزيع الدرجات يعود لنسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% لـ90% حاليا.

وعن جروبات النصب التي تدّعي تغيير درجات الطلاب مع قرب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 وإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، قال وزير التربية والتعليم إنّه لا صحة نهائيا لما يتم تداوله عبر هذه الصفحات، وأماكن التصحيح مؤمنة بالكامل، ولا مجال نهائيا للتلاعب في نتيجة أي طالب ثانوية عامة، وكل طالب سيحصل على حقه ودرجاته كاملة دون زيادة أو نقص وفقا لإجاباته في الامتحانات، ولا يوجد تدخل أو عنصر بشري يمكنه أن يجامل أو يتلاعب في نتائج الطلاب بأي شكل من الأشكال، قائلا إنّ أي ادعاءات منتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وأدعو الجميع لعدم تداولها أو الوقوع فيها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم.. الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه منذ بداية الامتحانات نواجه الشائعات من تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل الامتحانات، وادعاء يومي بنشر وتصوير صفحات الغش الإلكتروني، ثم الآن تغيير النتيجة للطلاب مقابل الحصول على أموال، مؤكدا أنّ كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة، وكل ما يقال عن تبديل أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة وتغيير النتائج كذب وبهتان.

ووجّه الدكتور طارق شوقي، رسالة لـ«أولياء الأمور»، قائلا: «اطمئنوا، الطلاب الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يدعى البعض، صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات المتداولة، كما أنّ أعمال التصحيح تتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية، ولا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الاجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم .. بعد انهاء المشاورات مع التعليم العالي للتنسيق

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، بعد الانتهاء من التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بشأن ضوابط التنسيق للجامعات هذا العام في ضوء النتائج النهائية.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية العامة تتم داخل المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر وليس الكنترولات كما كان يحدث سابقا، ويتم تصحيحه إلكترونيا من خلال الماسح الضوئي، وجرى الانتهاء من تصحيح عدد من المواد لامتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، وجارٍ تصحيح باقي المواد، مع مراجعة باقي المواد التي سبق تصحيحها قبل الأول من أغسطس.

إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.. التصحيح الإلكتروني يقلل التظلمات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ عملية رصد الدرجات في كل مادة تتم بدقة من خلال الماسح الضوئي، خاصة أنّ جميع المواد عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد وليس مقالية كما كانت في الأعوام السابقة.

وأضافت المصادر، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، ستعلن أسرع من الأعوام السابقة، لاعتبارات كثيرة، أولها أنّ التصحيح إلكتروني ولا يوجد أي تدخل بشري، وأنّ كل شيء يتم إلكترونيا لأول مرة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة، لمنع أي أخطاء كانت تتكرر في السنوات الماضية.

وأوضح المصدر، أنّه خلال أيام سيتم إعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم عبر موقع الوزارة، لتفعيله بعد اعتماد النتيجة مباشرة من قبل وزير التربية والتعليم، ومن المتوقع انخفاض نسبة تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021 المتضررين من نتائجهم، وذلك لعدم وجود عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

طلاب الثانوية العامة المكفوفين 2021 يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق

ويواصل طلاب الثانوية العامة المكفوفين 2021، امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة (الفلسفة والمنطق) بإجمالي 225 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) وامتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأنهى طلاب الثانوية العامة 2021، أمس الإثنين 2 أغسطس شعبة «علمي علوم»، امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، فيما أنهى طلاب «علمي رياضة» مادة الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».