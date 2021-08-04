تحقيقات موسعة لكشف لغز مقتل فتاة «مول كفر الدوار» بالبحيرة

تحقيقات موسّعة تجريها مباحث البحيرة لكشف غموض جريمة فتاة كفر الدوار، حيث يكثف رجال وحدة المباحث جهودهم لكشف تفاصيل مقتل الفتاة العشرينية، داخل عيادة طبيب عيون كائنة بـ«مول شهير»، في المدينة بمحافظة البحيرة، وأفادت مصادر طبية بأن التقرير الأولي أوضح تعرض الضحية إلى خنق وكدمة بالرأس، في الوقت الذي يجري فيه الطب الشرعي بدمنهور، مناظرة الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن مرتكب الجريمة، وأشارت أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم، وهو ما ستكشفه التحقيقات خلال الساعات القادمة، فيما فرض ضباط الشرطة كردوناً أمنياً حول موقع الحادث، وتجري النيابة العامة تحقيقات حول الواقعة، ونفّذ أعضاء النيابة العامة معاينة لموقع الجريمة.

تعود أحداث الواقعة إلى تداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة فتاة داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير في كفر الدوار، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن أي تفاصيل تخص الواقعة، وانتقلت الجهات الأمنية سريعًا إلى موقع الحادث، وفرض ضباط الشرطة برئاسة المقدم أحمد المسيري، كردوناً أمنياً حول موقع الحادث، في الوقت الذي باشر فيه ضباط البحث الجنائي عملهم، للوصول إلى أي دليل يقودهم لتحديد هوية قاتل فتاة مول كفر الدوار.

وشهد مقربون من الضحية بحُسن خُلق الضحية «نجلاء»، وحبها لفعل الخير والعمل العام، حيث قالت «مي أشرف الشيخ»، صديقة «نجلاء»، وإحدى المقربات منها، في حديثها مع «الوطن»: «كانت الضحية صديقة وأخت وابنة، طلتها تخطف القلوب قبل الأنظار، عملنا معاً من خلال جروب جيرلز كفر الدوار، وهو جروب خيري يهدف إلى مساعدة الفقراء والأرامل والأيتام، ودورها البارز في العمل الخيري جعل الجميع يحبها، إلا أن يد الغدر امتدت لقتل البراءة المجسّدة في صورة إنسان».