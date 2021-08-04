حقن ثاني طفلة بالعلاج الجيني في مركز علاج الضمور العضلي بمعهد ناصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حقن ثاني طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، اليوم الأربعاء، بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي استقبلت بالعيادات التي خصصت لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، بلغ 1740 حالة، وجار إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية، ثم تحويل من يشخصون بالضمور العضلي الشوكي، واكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والتي تضم أساتذة من كل من «وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية وغيرها»، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

وأشار «مجاهد» إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر؛ إذ جهز على أعلى مستوى، وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة؛ إذ يضم غرفة «عناية مركزة، ولتحضير وتجهيز العلاج الچيني»، وغرف للمتابعة، مضيفًا أنه خصصت 3 مراكز لعلاج الضمور العضلي في مصر شملت «مركز مستشفى معهد ناصر، مركز بمستشفى الجلاء العسكري، ومركز بمستشفى عين شمس الجامعي».

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تتم متابعة حالة الأطفال المصابين بالضمور العضلي الشوكي بعد الحقن بالعلاج الچيني، من قبل استشاريين في تخصصات «مخ وأعصاب، أطفال، تغدية وعلاج طبيعي»، وذلك أسبوعيًا على مدار 3 أشهر.

ونوه الدكتور خالد مجاهد إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، مشيرا إلى تخصيص حساب داخل صندوق «تحيا مصر» لدعم علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.