خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان (صور)

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالإسراع والتسجيل لتلقي لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وجددت تأكيداتها على أنّها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تجاه أي منشأة تدّعى أنّها مسؤولة عن التطعيم بلقاح كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان

واستعرضت الوزارة خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان، كما يلي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- يملأ المواطن البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- يستقبل الشخص رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

- يحصل المواطن على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن حضور المناسبات، وحال حضورها يجب الالتزام بالتدابير الصحية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أنّ نسب معدلات الشفاء من فيروس كورونا وصلت لـ80%، خاصة بعد تسجيل الوزارة خروج 801 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات أمس، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.