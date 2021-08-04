«الصحة»: مكونات الوجبة المدرسية «لبن وجبن وفاكهة»

تنفرد «الوطن» بنشر التقرير الرسمي الخاص بمكونات الوجبات المدرسية التي أكدت وزارة الصحة أنها تمثل 25% من الاحتياجات اليومية، حسب التوصيات العالمية. وأشارت الوزارة في تقرير رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن الوجبة المدرسية تختلف مكوناتها من محافظة إلى أخرى، حسب الحالة التغذوية للأطفال وسوء التغذية الشائع بين الأطفال.

السعرات الحرارية لكل فئة عمرية

وتابعت الوزارة ممثلة في المعهد القومي للتغذية أن السن من 6 لـ8 سنوات يجب أن يحصل على 400 لـ550 سعراً حرارياً، والفئة العمرية من 9 لـ12 سنة يجب أن تحصل على 450 لـ600 سعر حراري، وفي ما يتعلق بالفئة العمرية من 12 لـ15 عاماً يجب أن تحصل من 500 لـ650 سعراً حرارياً.

وأضافت الوزارة في تقريرها أنه يجب التأكد عند تشكيل الوجبة، على أن تتنوع وتحتوي على كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم وفيتامينات ومعادن، مشيرة إلى أن الوجبات المدرسية يتم تقسيمها حسب النتائج الصحية للمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظات.

الوجبات المدرسية على حسب كل محافظة ونسب الأنيميا فيها

واستعرضت الوزارة المحافظات التي بها نسبة الأنيما أكثر من 50%، وقالت إن قائمة الوجبة متنوعة بين اللبن المدعم بالفيتامينات وبسكويت مدعم بالفيتامينات والجبن والفواكه الطازة والمجففة مثل التين والمشمش، بالإضافة إلى وجبات مطهية بها مصدر حيواني.

أما المحافظات التي بها نسب الأنيما أقل من 20%، فتتضمن الوجبة متنوعة من بين البسكويت المدعم بالتمر والحلاوة السمسمية والفواكه الطازة والمجففة، وفي ما يتعلق بالمحافظات الأكثر من 20% تتضمن الوجبة الخبز والبسكويت والبقسماط والجبن الأبيض واللبن والفاكهة.

وأضافت الوزارة أن المحافظات الأكثر من 10% قصر قامة تم عمل مقترح قائمة وجبات متنوعة من وجبات جافة غنية بالمغذيات الدقيقة مثل بسكويت ويفر وسمسمية وحمصية وفولية ومقرمشات بالسمسم.

المحافظات الأكثر إصابة بالأنيميا

وقالت الوزارة إنه تمركز ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا في محافظات الوجه القبلي، وسجلت محافظات «أسيوط - سوهاج - قنا - الفيوم - الأقصر - أسوان» والجيزة أعلى نسب إصابات، وفي ما يتعلق بنسب ارتفاع السمنة جاءت محافظات الوجه البحري في الصدارة، وسجّلت محافظات «الإسكندرية - دمياط - القاهرة - الغربية - الجيزة»، أعلى نسب إصابات السمنة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وعن «التقزّم»، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى تمركز ارتفاع نسب الإصابة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وسجلت محافظات «مطروح - أسوان - المنيا - الإسماعيلية - شمال سيناء - أسيوط - الفيوم - قنا - بني سويف» أعلى نسب إصابات التقزم.