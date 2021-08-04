تفاصيل التصعيد بين تل أبيب وبيروت: صواريخ لبنانية ومدفعية إسرائيلية

أطلقت خمسة صواريخ من جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، من غرب قضاء مرجعيون قرب نهر الليطاني باتجاه إسرائيل، وسقطت في داخل إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بسبع قذائف على الحدود مع لبنان في سهل مرجعيون مقابل مستوطنتي المطلة وتلة الحمامص.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنَ عدة صواريخ مجهولة المصدر، أطلقت في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، سقط منها اثنان في الداخل وثلاثة في سهل مرجعيون، مما تسبب باندلاع حريق في المرج، وتوجهت قوات «اليونيفل» إلى المنطقة ومحيطها حيث سقطت الصواريخ وسيرت دوريات على طول الحدود.

وذكر الوكالة الوطنية للإعلام، في بيان، أنَّ صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت و وزير الدفاع بيني جانتس، مشاورات بشأن التطورات قرب الحدود اللبنانية، وكثف الجيش اللبناني من دورياته في المنطقة وسط حالة من الهدوء الحذر .

وقال الجيش الإسرائيلي، إنَّ صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان، أمس الأربعاء، حيث أكّدت قناة «كان» الإسرائيلية، سقوط قذيفة صاروخية، قرب مستوطنة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، على الحدود مع لبنان.

ودوّت صفارات الإنذار في المستوطنة، قبل أن تُعلن وسائل إعلام إسرائيلية رصدها لإطلاق صاروخ من الحدود اللبنانية.

ونقل الإعلام الإسرائيلي، أنَّ أوامرًا صدَرت للإسرائيليين بالدخول للملاجئ بعد سقوط قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت أيضًا بأنَّه قد سُمع دوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عند الحدود مع لبنان.

من جهتها، أشارت قناة «روسيا اليوم» في إسرائيل، إلى أنَّ مدفعية جيش الاحتلال استهدفت محيط بلدة راشيا الفخار وشمال الناقورة، مؤكّدة سقوط 4 قذائف إسرائيلية بين بلدتي أبل السقي وراشيا الفخار.