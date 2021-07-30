بعد 3 عقود من العلاقات.. أذربيجان تفتتح أول ممثلية رسمية لدى إسرائيل

افتتح وزيرا السياحة الإسرائيلي يوئيل رازبوزوف، والاقتصاد الأذربيجاني ميخائيل جباروف، أمس الخميس في تل أبيب، أول ممثلية رسمية لأذربيجان لدى إسرائيل بعد 3 عقود من العلاقات الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال رازبوزوف، في بيان:«على مدى العقود الثلاثة الماضية شهدنا العديد من الاختراقات في العلاقات بين البلدين، لكن التمثيل التجاري والسياحي الرسمي هو حدث تاريخي يمثل خطوة أخرى نحو الافتتاح الوشيك للسفارة الأذرية في إسرائيل»، على حد تعبيره.

وأوضح «رازبوزوف»، أن الممثلية الأذرية ستكون بمثابة عنوان لرجال الأعمال الإسرائيليين في مجالات مختلفة ومتنوعة، مثل الطاقة والطب ومعالجة المياه والزراعة والاستثمار المتبادل.

جباروف: التمثيل التجاري الرسمي سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين

من جانبه، قال جباروف، إن التمثيل التجاري الرسمي سيعزز العلاقات الاقتصادية المثمرة والعلاقات التجارية بين الجانبين، موضحا أن إمكانات التعاون الاقتصادي تكمن في مجالات مثل الرقمنة والابتكار التكنولوجي والطب والاستثمار في مختلف المشاريع.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية عن الصدي لمحاولة انتهاك أجواء البلاد من قبل أذربيجان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة سامفيل أساتريان للصحفيين، ردا عن طلب التعليق على الأنباء عن إسقاط طائرات مسيرة فوق منطقة جيجاركونيك الأرمنية، امس الأول الأربعاء إن العدو حاول انتهاك الأجواء الأرمنية، وتم التصدي لتلك المحاولة.

متحدث أوروبي: الاتحاد يعمل على إعادة التواصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

كشف مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان، أمس الخميس، أن الاتحاد يعمل على إعادة التواصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واتخاذ إجراءات بناء ثقة بعد أعوام من القطيعة.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الدفاع الفرنسية بيانا مساء أمس الخميس كشفت من خلاله تفاصيل اللقاء الذي جمع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الأول الأربعاء في باريس.

وقالت الوزراة الفرنسية، إن بارلي، ناقشت مع جانتس، قضية «بيجاسوس» وأخبرته عن التوضيحات التي تنتظرها فرنسا الآن والتي تعتمد عليها علاقات الثقة والاحترام المتبادل بين الجانبين، كما ناقش الوزيران، القضايا الأمنية في الشرق الأوسط والخليج العربي الفارسي والبحر المتوسط.

وبرنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي، في صميم فضيحة تجسس عالمية يعتقد أنها شملت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وتحدثت تقارير في وقت سابق، عن استهداف برنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي، شخصيات فرنسية عديدة في مقدمها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اضطر لهذا السبب لتغيير رقم هاتفه.

وحصلت منظمة «فوربيدن ستوريز»، مقرها العاصمة الفرنسية «باريس» ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وقد تشاركتها، مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف «لوموند» الفرنسية و«الجارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» الأمريكية.

وشملت قائمة أهداف «بيجاسوس» المفترضة 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.