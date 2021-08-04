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محمود مسلم

عاجل.. رئيس الوزراء يُكرّم العمال المتميزين في قناة السويس

كتب:

محمد مجدي وعمرو الورواري
03:23 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قبل قليل، عدد من العاملين المتميزين في هيئة قناة السويس.

يأتي ذلك على هامش احتفالية تكريم اسم المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، بانضمام الكراكة حسين طنطاوي للخدمة في أسطول «هيئة القناة»، وهي أحدث كراكة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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