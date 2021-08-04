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عاجل.. مدبولي يتفقد مجمع نقل الورش خارج النطاق السكني بالإسماعيلية

كتب:

محمد مجدي
10:43 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد، الذي تديره المحافظة، وستشرف على تشغيله.

واستمع رئيس الوزراء، خلال زيارته للمشروع، لشرح تفصيلي حوله، والذي يتمّ تنفيذه جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل.

يقع المشروع على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويضم 264 ورشة، و70 محلًا تجاريًا.

ومن المقرر أن يتمّ نقل الورش الحرفية من النطاق السكني بمدينة الإسماعيلية إلى هذا المجمع في وقت لاحق، وهي الأنشطة المقلقة لراحة السكان.

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