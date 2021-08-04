«ثلاثيني البورصة» يتراجع وحيدا.. و«السوقي» يخسر 721 مليون دولار

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدا بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10718.89 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس عند 10726.33 نقطة، وسط عمليات شراء عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.98%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2757.02 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.75%، لينهي التعاملات عند مستوى 3737.99 نقطة.

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.5%، مغلقا الجلسة عند 2338.56 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.75 مليار جنيه، من خلال التداول على 410.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 56.143 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 191 سهما، حيث ارتفع 95 سهما، فيما انخفض 77 أخرى، واستقر 19 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «أسمنت سيناء» الارتفاعات بنسبة 10%، ليبلغ مستوى 8.8 جنيه، تلاه سهم «جولدن تكس للأصواف» بنسبة 9.96% عند سعر 9.05 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية» مرتفعًا بنحو 9.82%، بالغًا مستوى 9.17 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

جاء سهم «القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.97% ليتراجع عند سعر 13.37 جنيه، تلاه سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي» بنسبة 7.38% عند مستوى 91.23 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «أودن للاستثمارات المالية» بنسبة 5.92% متراجعًا عند مستوى 6.52 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 28.11 مليون جنيه للعرب و14.7 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 42.8 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 703.138 مليار جنيه، بخسائر 721 مليون دولار.