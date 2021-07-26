العمل بمنهجية مؤشر البورصة المصرية EGX30 بعد التطوير أول أغسطس

تبدأ البورصة المصرية، مطلع أغسطس المقبل، العمل بـ «مؤشر البورصة المصرية EGX30» بعد تطويره، حيث اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وإضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، وكذا الحفاظ على استقرارها، وسيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، بحسب بيان سابق للبورصة المصرية.

البورصة المصرية، عللت تلك الخطوة بأنها تأتي في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار، ووفقاً لها سيتم تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية EGX30.

تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية EGX30

فلسفة تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية EGX30 تقوم على وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع على 5 شركات، حيث يتم ترجيحهم بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.

وبحسب آلية تطوير مؤشر البورصة المصرية EGX30، فإنه سيتم وضع حداً أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، وبحسب بيان للبورصة قبل أيام، يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على «أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة».