بعد أزمة الحليب بالصرصار.. الشركة المنتجة تعتذر لـ نادية مصطفى

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عن اعتذار إحدى الشركات المنتجة للألبان لها، بعد اكتشافها لصرصار في علبة لبن.

ونشرت الفانة نادية مصطفى، منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك، قالت فيه: «صباح الخير حبايبي، بخصوص البوست السابق، عايزة أقولكوا أني بعت للشركة البوست وبلغتهم المشكلة على الماسنچر، واعتذروا عن المشكلة، وتم التواصل معى تليفونيا، كل اللي يهمنى في الموضوع أنهم يهتموا برقابة منتجهم، حفاظا على صحة المستهلك اللى بيثق فيهم».

وتابعت: «وتماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام بمعايير الجودة والنهضة اللي بقت واضحة جداً في البلد، من واجبي كمواطنة مصرية أولاً، وفنانة مصرية، أني لما أشوف عيب في منتج مصري، من شركة مصرية كبيرة، ألفت نظرهم لمشكلة موجودة عندهم، من أجل التحسين ليس إلا».

وتوجهت بالشكر للشركة المنتجة، على ما اهتمامها بالتواصل معها ووعدها بحل المشكلة.

وأضافت: «لو كل واحد فينا شاف حاجة محتاجة تتصلح واتكلم عنها بكل أدب بغرض التحسين، بلدنا هاتفضل تتحسن وهتبقى قد الدنيا».

كما نشرت أيضا، اعتذار الشركة لها، جاء فيه: «صباح الخير، نعتذر جدا عن المشكلة اللي بتواجه حضرتك من منتجاتنا».

يذكر أن الفنانة نادية مصطفى، كانت نشرت منشورا قالت فيه: ««بجيب لبن المفروض إنه صحى لأنه خالى الدسم وبدون لاكتوز، لبن بالصراصير ده اللي كنت هشربه أنا وعيلتي النهارده، بنتي بالصدفة وهي بتصب الكوباية شافت حاجة سودة و لما دققنا فيها شفنا المنظر المقزز ده! شركة كبيرة ومحترمة، عيب لما ميكونش عندها إدارة جودة قوية مختصة لمنع كارثة زي دي، أنا حقيقي مصدومة ومعتقدش هثق في أي منتج من مصانعهم تاني، ومعتقدش هشرب لبن تاني من ساعتها وبطني مقلوبة».