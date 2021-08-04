الداخلية تضبط المتهم بالتحرش بسيدة فى هضبة الأهرام

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «واتس آب»، بين سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، يتضمن تسجيلاً من كاميرا مراقبة يحتوى على تحرش شخص بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها، ثم لاذ بالفرار، تم الفحص، حيث أمكن تحديد هوية المجنى عليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم.

وبسؤال المجنى عليها قررت أنه حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى استغاثتها فر هارباً.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.