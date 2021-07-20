قوات الأمن تنتشر في الشوارع للحفاظ على أمن المواطنين ومنع التحرش

انتشرت أفراد جميع قطاعات وزارة الداخلية في جميع أنحاء الجمهورية بداية من صباح اليوم، من أجل تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية التي وضعتها الوزارة لأيام عيد الأضحى المبارك، في محاولة منها للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، أثناء الاحتفال بالعيد.

ارتكازات أمنية وتكثيف المرور على الخدمات

أهم ما تضمنته الإجراءات الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم هو نشر الارتكازات الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية بصورة كبيرة، مع تكثيف مرور القيادات الأمنية على الخدمات الموجودة في الشوارع والميادين، للتأكد من أداء المهام الأمنية بمنتهى الدقة والحزم.

شرطة نسائية في الشوارع واستعدادات لمواجهة التحرش

كذلك شهدت الطرق والميادين والأماكن العامة في مختلف أنحاء الجمهورية انتشار لقوات الشرطة النسائية لإضفاء مزيد من الأمن، كما اتخذت أجهزة وزارة الداخلية كافة الإجراءات والاستعدادات لمنع والتصدي لحالات التحرش التي قد تظهر في الشوارع، وشددت الوزارة على التعامل معها بكل حزم وشدة.

كما نشرت وزارة الداخلية قوات لها في الأماكن التي يحتمل أن تشهد تجمعات كبيرة للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

سيولة مرورية وانتشار لقوات التدخل السريع

في الوقت نفسه شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى سيولة مرورية مع الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انتشار رجال المرور في الطرق والميادين والشوارع الرئيسية من أجل رفع أي معوقات من شأنها تعطيل حركة المرور.

كما شهدت الطرق والميادين العامة والرئيسية انتشار لقوات التدخل والانتشار السريع لمواجهة أي مشكلات قد تهدد سلامة المواطنين وأمنهم.