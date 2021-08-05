محامٍ يستعين بزوجة أبيه وصديقه لقتل والده: «عايز سيارته الأجرة»  

اختمرت فكرة شيطانية في عقله، فقرر أن يتخلص من والده بغرض سرقته، إلا أنه أراد أن يستعين بآخرين ليساعدوه في تنفيذ مخططه، فعاونه في ذلك زوجة أبيه، وصديق له؛ ونفذ برفقة الأولى عملية القتل، بينما نقل الأخير الجثة معه إلى مكان العثور عليها.

بدأت أحداث القضية عندما عثرت قوات الأمن على جثة لشخص يدعى «محمد. أ»، يعمل سائق تاكسي، من سكان منطقة العاشر من رمضان، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبه عدة طعنات أدت لوفاته.

ومن خلال التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة، وتبين أنهم نجل المجني عليه ويدعى «أ. م»، محامي تحت التدريب، يبلغ من العمر 31 عاما، وصديقه «ع. ج»، 39 عاما، كهربائي، وزوجة المجني عليه «ي. أ»، 34 عاما، ربة منزل.

الصدفة تقود الشرطة إلى حل لغز الجريمة

صدفة لم تكن في الحسبان قادت المتهمين الثلاثة إلى القبض عليهم، بعدما شاهدهم أحد المارة وهم يحاولون دفن جثة المجني عليه، ليتصل على الفور بغرفة عمليات النجدة التي تحركت إلى مكان البلاغ، وهناك وجدوا جثة المجني عليه وإلى جواره أداة الجريمة، ومن ثم تحديد هوية الجناة.

المتهمون يعترفون على أنفسهم بارتكاب الجريمة

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم لم ينكروا جريمتهم، خاصة بعدما اعترفت زوجة المجني عليه على نجله، وقالت إنه هو من نفذ عملية القتل.

واعترف المتهمون أنهم نفذوا جريمتهم بغرض سرقة سيارة المجني عليه «أجرة تاكسي»، ونفذ نجل المجني عليه الجريمة، بعد الاستعانة بزوجة أبيه، ثم صديق له للتخلص من الجثة.

وبعد تحرير محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، ووجهت إلى المتهمين الثلاثة تهمة القتل العمد، ومن ثم أحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات الزقازيق.

تأجيل محاكمة المتهمين

أمام محكمة جنايات الزقازيق، وبرئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية كل من المستشار وليد مهدي، والمستشار أمير زكي، وبعد تداول القضية في عدد من الجلسات، أمرت المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 28 أغسطس الجاري.