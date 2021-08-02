«خدت فلوس الجمعية وهربت».. قصة سيدة تسببت في قتل زوجها بدار السلام

تسببت سيدة بدار السلام في قتل زوجها بطريقة غير مباشرة، من خلال توريطه في سداد مبالغ كبيرة لجمعية، وحين عجز عن الدفع دخل في مشاجرة مع جيرانها، وجرى طعنه بسكين، حتى فقد روحه ولقى مصرعه.

سيدة تتسبب في قتل زوجها

أخذت السيدة الأموال وهربت، وتركت أصحابها يرتكبون تلك الجريمة في حق والد أبنائها، وذلك وفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها قوات الأمن.

اتفقت زوجة المجني عليه مع جيرانها، على عمل جمعية، وعندما حصلت على الأموال، أنفقت جزءًا على أشيائها الشخصية، والآخر على مصاريف البيت، حتى ضاعت بالكامل، وعجزت بعد ذلك عن سداد أقساطها المتبقية.

سيدة تورط زوجها مع الجيران وتهرب

تسببت السيدة في إثارة غضب باقي المشاركين في الجمعية، وخططت للهروب من المنطقة التي تسكن بها في دار السلام برفقة زوجها وبالفعل اختفوا لعدة أشهر.

واعترفت أثناء الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة، قائلة: إن أحد الأشخاص عثر على زوجها وتشاجر معه وحضر بعدها باقي المشاركين في الجمعية وطلبوا من زوجها رد أموالهم لهم ونشبت مشادة كلامية بينهم، تطورت لمشاجرة وتعدوا عليه خلالها بالأسلحة البيضاء وأزهقوا روحه بالسكاكين وسالت دماؤه في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

القبض على المتهمين

أدلت زوجة المجني عليه التي تدعى «إ. م» وتبلغ من العمر 35 عامًا، بأقوالها خلال التحريات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي قامت بجمع الأموال من جيرانها بغرض عمل جمعية وبدأت في استلام المال أول فردين، وبعد ذلك تأخرت في سداد الأموال في الأوقات المعروفة لكل شخص حسب دوره وهربت عقب سرقة المبلغ، وتعدى أصحاب الأموال الخمسة بضرب زوجها الذي يعمل سائق توكتوك صاحب الـ50 عامًا في الشارع حتى تطور الأمر وتم تسديد عدة طعنات له في مناطق متفرقة في جسده أودت بحياته.

تجديد حبس المتهمين

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بقتل سائق توكتوك على يد 5 أشخاص، وانتقلت قوات أمنية على الفور لمكان الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتم تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.