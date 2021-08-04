الفنانة نور في الذكرى الأولى لـ انفجار مرفأ بيروت: النسيان جريمة

نشرت الفنانة نور، مجموعة صور توضح حجم الدمار الذي طال دولة لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت الذي تحل ذكراه السنوية الأولى اليوم 4 أغسطس بعدما خلّف وراءه عدد كبير من الضحايا الأبرياء، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

الفنانة نور تحيي الذكرى الأول لـ انفجار مرفأ بيروت

وكتبت الفنانة اللبنانية نور، تعليقًا على صور انفجار مرفأ بيروت العام الماضي عبر حسابها بـ«انستجرام» مكتفية بعبارة واحدة: «النسيان جريمة».

نجوم لبنان يتألمون مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت

وكان عدد من نجوم الفن اللبنانيين قد أحيوا اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وتأكيدهم أن هذه الجريمة لن تُمحى ولن يتم نسيانها بمرور الوقت، وكل من تورط بها سيتم محاسبته.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قد نشرت صورًا توضح حجم الدمار الذي أصاب منزلها مع انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، والتي أصابتها وقتها بجروح وكدمات خطيرة، حيث كتبت عبر حسابها بـ«انستجرام» قائلة: «بذكرى 4 أغسطس / آب ما رح ننسى أبداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل أيام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة».

وتابعت: «فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليش؟ كلنا منعرف الجواب، الله اكبر منكم و الله مع كل إنسان تضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا و يصبّر أهلهم، الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السما».