الفنانة نور عن مشاركتها أمير كرارة بطولة «عمر الناجي»: مسلسل لذيذ

بعد نجاحها في موسم دراما رمضان 2021، ومشاركتها في مسلسل «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال، تشارك الفنانة اللبنانية «نور» بعمل درامي جديد مع الفنان أمير كرارة، من خلال مسلسل «عمر الناجي» والذي تدور أحداثه في إطار 8 حلقات فقط.

مسلسل عمر الناجي تدور أحداثه في 8 حلقات

وقالت الفنانة اللبنانية نور، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تصوير بعض المشاهد من مسلسل عمر الناجي، ومن المقرر عرضه على منصة ( watch it)، مضيفة: «هذا المسلسل حلقاته قليلة مع أمير كرارة وكريم محمود عبدالعزيز، ومبسوطة جدًا بهذا العمل لإحساسي بأنني أقوم بتصوير فيلم سينمائي صغير، وإن شاء الله يكون مسلسل لذيذ وحلو جدًا».

شروط الفنانة نور للمشاركة في أي عمل فني جديد

وفيما يخص رفضها السابق المشاركة في مسلسل 8 حلقات، والعدول عن ذلك مع «عمر الناجي»، قالت الفنانة نور «عندما عرضت عليّ فكرة مسلسل عمر الناجي، وقرأت أول 4 حلقات، أعجبت به جدًا وبه خفة دم وأسلوب الكتابة لذيذ للغاية، فضلًا عن وجود المخرج بيتر ميمي وأمير كرارة كل ذلك شجعني على القبول، من الأخر مينفعش أقول لاء، مفيش عنصر واحد عشان ترفضه، والفنان لازم يجرب كتير ويتعلم، هو مسلسل أكشن على كوميدي وبلعب فيه دور لأول مرة».

وعن العناصر التي بسببها ترفض مشروع فني ما، قالت الفنانة نور، إن هناك عناصر كثيرة جدًا «أنا لست متطلبة ولكن لابد أن تكون هناك أمور تشجعك على قبول العمل، الدور يكون حلو جدًا ويقدم لي الجديد، والسيناريو يكون جيد، والمخرج أرتاح في العمل معه، وأكون مبسوطة مع الممثلين وفريق العمل كذلك، شغلنا متعب ومرهق ليه أستحمل حاجات هتتعبني أكتر».