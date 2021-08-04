13 نصيحة للحفاظ على سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة

تتعرض العديد من السيارات إلى عدة أعطال خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومرور مصر بموجات حارة متعددة خلال الفترة الأخيرة، مما يتطلب الحفاظ عليها والاهتمام بها بشكل كبير خلال فصل الصيف.

ومن أجل الحفاظ على كفاءة عمل السيارة لمدة طويلة وحماية البطارية من التلف في فصل الصيف، عليك أن تتبع الخطوات الآتية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنك».

نصائح مهمة للمحافظة على سيارتك في فصل الصيف

- التحقق من الإطارات، حيث يتغير ضغط الهواء في الاطارات، وبالتالي يجب أن تفحص ضغط الهواء في الإطار مرة كل شهر على الأقل خلال فصل الصيف.

- للحفاظ على تكييف السيارة في ظل درجات الحرارة العالية عليك مراجعة سائل التبريد والتأكد من كفايته داخل السيارة.

- الحفاظ على نظافتها بشكل دائم وتنظيفها من الأتربة حتى لا تتسرب إلى السيارة.

- لا تشغل التكييف قبل تشغيل محرك السيارة ووصوله إلى درجة الاستقرار.

- احذر تشغيل التكييف بعد ركن السيارة في مكان به شمس ويغلب عليه ارتفاع درجات الحرارة.

- احرص بصفة دورية على تنظيف فلاتر التبريد بانتظام للحفاظ عليها من التلف.

- احرص على فحص غاز الفريون داخل التكييف بشكل دوري.

- احرص على حجب أشعة الشمس عن زجاج السيارة باستخدام عازل، عند ركنها لساعات طويلة بمكان مشمس.

- احرص على تغيير الزيت بصفة مستمرة خلال فصل الصيف حتى لا يتلف المحرك.

- التحقق من البطارية، فالتفاعل الكيميائي داخل البطارية في الموجة الحارة يجعلها قابلة للتلف السريع، ويجب تنظيف البطارية والتأكد من أن كافة الوصلات بها آمنة.

- التحقق من الفرامل، فمع ارتفاع درجات الحرارة يمكن للفرامل أن تعاني وتفقد قدراتها.

- ابتعد تماما عن تشغيل المكيف والسيارة سرعتها أقل من 4 كم في الساعة، من أجل الحفاظ على (الكومبريسور).

- لا تشغل التكييف في الصيف فقط، وإنما احرص على تشغيل مكيف السيارة مرة واحدة على الأقل في الشتاء، حتى تمنع الأتربة من التراكم في المكيف.