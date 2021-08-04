54 مصابا في اشتباكات بين الأمن اللبناني ومتظاهرين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

فرقت قوات الأمن اللبنانية، مساء الأربعاء، تظاهرة قرب البرلمان، بالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لـ انفجار مرفأ بيروت، فيما سقط عشرات المصابين جراء الاشتباكات والتراشق مع القوى الأمنية والغاز المسيل للدموع.

ويطالب المحتجون أمام مجلس النواب اللبناني، بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ، وعلى تدهور الأوضاع برمتها في لبنان، وتدخلت قوات الأمن لتفريقهم مستخدمة مدافع المياه كما ألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين، ليرد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة.

وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأنه من المفترض أن تتوجه المظاهرات الجارية حاليا إلى 7 منازل لسياسيين بارزين في العاصمة بيروت.

وعرض حساب قوى الأمن الداخلي في لبنان، على تويتر، مشاهد تظهر للرأي العام الاعتداءات على عناصر قوى الأمن الداخلي وعدم التزام بعض المتظاهرين بالطرق السلمية في التعبير عن رأيهم.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن حصيلة الجرحى نتيجة المواجهات المتفرقة وصلت إلى 54 مصابا.

وفي وقت سابق اليوم، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين من أنصار حزب القوات اللبنانية، ومؤيدي الحزب الشيوعي في شارع الجميزة في بيروت. وذكرت «سكاي نيوز عربية» أن المواجهات بدأت بعد أن أطلق المتظاهرون شعارات منددة برئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.