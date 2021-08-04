منسق «التغذية المدرسية»: الرئيس يسعى لحل أزمة «السمنة والتقزم» من جذورها

قال الدكتور تامر سمير منسق مبادرة «التغذية المدرسية»، إن الدولة تركز على القضاء على مرضي التقزم والسمنة لدى الأطفال، لذا ستعمل على تغيير الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب، لافتا إلى أن الأمر بدأ بتحويل الأطفال المرضى بالسمنة إلى عيادات لإعادة فحصهم من خلال برنامج علاجي كامل.

وأضاف « سمير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر حل أزمة «التقزم والسمنة» من جذورها، من خلال توفير خريطة تغذية ضمن «مبادرة 100 مليون صحة».

وذكر منسق مبادرة «التغذية المدرسية» أن أعلى نسبة إصابة بالأنيميا كانت في محافظة البحر الأحمر، ثم الوادي الجديد وأسيوط، وسيجري توفير وجبات للأطفال في هذه المحافظات من أجل صحة أفضل للطلاب، أما المحافظات الأعلى إصابة بالتقزم فهي مرسى مطروح وأسوان والإسماعيلية، مؤكدا أن بعض الحالات سببها نقص الحديد وليس لأسباب هرمونية، أما المحافظات الأكثر في معدلات الإصابة بالسمنة، فهي الإسكندرية ودمياط والقاهرة، لذا يجب تصحيح مفاهيم التغذية لدى المواطنين، وجرى التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، من أجل توعية المواطنين.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع المعهد القومي للتغذية، من أجل توفير وجبة جيدة، لأن الرئيس السيسي أكد أن الوجبة الجيدة تزيد من انتماء الطفل، لافتا إلى أن هناك خطا ساخنا لعلاج الأطفال الذي يعانون من هذه الأمراض.