«القومي للتغذية»: الوجبة المدرسية تضمن 30% من احتياجات الطفل اليومية

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مديرة المعهد القومي للتغذية، إن الدولة لديها خريطة بوضع سوء التغذية في مصر، خاصة بين الأطفال، موضحة أن السمنة والأنيميا كلها تعتبر سوء تغذية، مشددة على ضرورة التغذية بداية من الحمل والرضاعة الطبيعية لمدة شهور، لأن مصر يوجد بها مشكلة في هذا الأمر، حيث انخفضت نسبة الرضاعة الطبيعية إلى 13%، وهذا يؤثر على المناعة وصحة الأطفال، والأمهات تتجه إلى الألبان الصناعية وهي مشكلة كبيرة.

عادات خاطئة تصيب بالأنيميا

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنه بالنسبة لمرض الأنيميا فهو معقد جدًا، ويصيب الأطفال بسبب عدم الاهتمام بالتغذية التكميلية، إضافة إلى العادات الغذائية الخاطئة مثل شرب الشاي، وتناول اللحوم بطريقة خاطئة، وعدم تناول فيتامين سي بكميات كافية.

أهمية الوجبة المدرسية

وتابعت مديرة المعهد القومي للتغذية، أن المجتمع كله سواء الأمهات والدولة ممثلة في وزارة الصحة، يجب أن يتخذوا إجراءات ووسائل لتحسين صحة الأطفال، لافتة إلى أن الوجبة المدرسية بمفردها لن تحل مشاكل سوء التغذية والتقزم، ولكنها تضمن حصول الطفل على 30% من احتياجات الطفل اليومية، ولو الأهل كانت إمكانياتهم المادية ضعيفة فإن وجود الوجبة المدرسية يضمن حصول الأطفال على هذه النسبة التي تساعده على التركيز الدراسي.

وأشارت إلى أن الوجبة المدرسية يجب أن تكون متوازنة وبها بروتين ونشويات، مثل البسكويت والفطير، ودهون صحية غير مشبعة، ولبن، وسندوتشات جبن وحلاوة، مصنعة بطرق آمنة، وشكلها لطيف يحبب الطفل في الوجبة، كما سيتم تخصيص أماكن لبيع المنتجات داخل المدارس، ولكن يشترط أن تكون منتجات صحية.

تدريب الأطباء

ولفتت إلى أنهم دربوا الأطباء في العيادات على طريقة معالجة السمنة والأنيميا، إضافة إلى الاستعداد لعمل حملة لتثقيف الأمهات بالتغذية السليمة، محذرة من النشويات الزيادة الموجودة في المخبوزات لأنها سبب رئيس من أسباب السمنة.