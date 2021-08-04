أسعار ومواصفات سيارات «جيلي» في مصر

أعلنت الشركة «المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر»، إحدى شركات مجموعة «جي بي غبور أوتو»، بعد مرور 9 سنوات على شراكتها مع العلامة الصينية «جيلي»، أنها قررت عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة «جيلي الصينية»، لأسباب استراتيجية.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة «جيلي» داخل السوق المحلي، في بيان، التزامه الكامل تجاه ملاك وأصحاب سيارات جيلي المباعة، من حيث توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة حتى نجاح شركة جيلى الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد.

وتستعرض «الوطن» آخر الطرز المطروحة داخل السوق المحلي المصري للعلامة الصينية «جيلي»:

جيلي امجراند 7 موديل 2019

- تتوافر السيارة ضمن فئة السيدان، وتأتي بفئة واحدة فقط يصل سعرها إلى 189 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 107 حصان، وعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر، و متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.5 ثانية، وتستهلك متوسط 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

جيلي امبريال موديل 2019

- تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بفئة واحدة فقط يصل سعرها 277 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 102 حصان، وعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر، و متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية، وتستهلك متوسط 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.

جيلي امجراند X7موديل 2020

- تتوافر السيارة ضمن فئة السيدان، وتأتي بفئة واحدة فقط يصل سعرها 309 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.3 لتر 1300 سي سي تربو، ينتج قوة 131 حصان، وعزم دوران يصل إلى 185 نيوتن/ متر، و متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية، وتستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم / ساعة.