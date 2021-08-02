«الأوقاف» تحذر من الفتاوى المضللة: «قتلت مجتمعات وشعوب»

استعرض برنامج «اليوم» عبر شاشة «dmc»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس تحت شعار الفتوى في عصر الرقمنة»، ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وانطلق اليوم الإثنين بحضور وفود من 85 دولة إسلامية.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال تصريحات لكاميرا dmc على هامش المؤتمر: «كم من فتوى قتلت أناس ومجتمعات وشعوب وأمم، وكم من فتوى أحيت نفوس وأمم وشعوب، فما أجمل أن نجتمع على وحدة الفهم لهذا الدين».

من جهته قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة لأنه يجيء في إطار التطور الذي حدث وأوجب على المفتين ودور الفتوى في كل أنحاء العالم أن تتواصل فيما بينها، وفقا لهذه السنن الكونية الجديدة التي قربت البعيد وجعلت العالم كله يعيش في مكان واحد.

من جهته أكد إلدر محمد شين مفتي مسلمي استونيا، على أهمية المعلومات الصحيحة والدعوة بأسلوب صحيح عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما سيحاول تعميمه في بلاده بعد العودة إليها.

ويشارك في هذا المؤتمر كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات مثل المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.