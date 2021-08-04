التحقيقات: متحرش هضبة الأهرام لامس جسد فتاة.. والكاميرات رصدته

أمرت جهات التحقيق بحبس متحرش هضبة الأهرام لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتحرش بفتاة، وملامسة جسدها، في منطقة هضبة الأهرام، وذلك بعد التحقيق معه، عقب القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية بالجيزة.

مقطع على واتس آب

التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدت أن بداية البحث عن المتهم جاءت بعد رصد الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «واتس اب»، يظهر أنه تفريغ لكاميرات مراقبة، ويوثق لحظة قيام مجهول بدفع إحدى الفتيات والتحرش بها، خلف إحدى السيارات على جانب الطريق العام.

تحريات المباحث

وأمر اللواء مدحت فارس بسرعة كشف غموض الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها وسماع أقوالها وكذا تحديد المتهم، حيث أكدت التحريات أن المجني عليها من سكان منطقة هضبة الأهرام، وناقشها ضباط البحث، وقالت إنها كانت تسير في المنطقة، وفوجئت بالمتهم يحاول التحرش بها، ثم دفعها أرضا خلف إحدى السيارات ولامس جسدها، وفرّ هاربا حين حاولت الاستغاثة بالمارة، وأقرّت بصحة الفيديو المتداول.

تحديد المتحرش وضبطه

ووضع فريق البحث الجنائي خطة لضبط المتهم من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، ونشر أفراد الشرطة السريين بمحل الواقعة، وبعد مرور عدة ساعات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وأعدت أكمنة لضبطه، وألقت القبض عليه، وتبين أنه من سكان الهرم.

حبس المتهم

وبعد القبض عليه ناقش ضباط فريق البحث المتهم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة واتفقت أقواله مع ما تضمنه مقطع الفيديو المتداول عبر تطبيق واتس آب، وجرى تحرير محضر بضبط المتهم وبما أسفرت عنه مناقشته، وأُحيل للتحقيق، وجرت مواجهة بين المتهم والمجني عليها، حيث تعرفت الأخيرة عليه واتهمته بالتحرش بها، وأمرت جهات التحقيق بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.