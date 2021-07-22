عاجل.. القبض على عاطل تحرش بفتاة في المعصرة: خلع ملابسه

ألقت قوات أمن القاهرة، القبض على شاب بتهمة التحرش بفتاة في منطقة المعصرة، وكان بحوزته كمية من مخدر الهيروين للإتجار فيه.

وعلى الفور أمر اللواء اشرف الجندي مدير، أمن القاهرة، بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وكانت الفتاة توجهت إلى قسم شرطة المعصرة، لتقديم بلاغ ضد شاب قام بالتحرش بها، عن طريق خلع ملابسه أمامها وسط الشارع، وتحديدًا أمام منزلها، وعقب البلاغ توجه رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات في الواقعة.