8 شروط تؤهلك لوظيفة مسؤول تسيير أعمال «الحوكمة» بديوان محافظة دمياط

أعلنت محافظة دمياط، حاجتها بتكليف تسيير أعمال وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، التي تختص بأعمال إدارتي التفتيش المالي والإداري، وتحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020، باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيكل الإداري.

وحددت المحافظة، 8 شروط للتقديم، تعرف عليها في السطور التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل.

2- المجموعة الوظيفية التخصصية/ المستوى الوظيفي أ.

3- القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.

4- أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل، خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

5- ألا يكون وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام، خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

6- ألا يكون سبق إدانته فى محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

7- خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة، ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

8- اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المعنية الأخرى.

وعلى من يرغب فى التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم سكرتير عام محافظة دمياط، اعتبارا من 5 إلى 15 أغسطس الجاري، ويرفق به المستندات الآتية:

1- بيان الحالة معتمدًا ومتضمنًا «الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الدراسى وتاريخه، تاريخ التعيين، التأهيل العلمى، الوظائف الإشرافية التى شغلها، الوظيفة المسكن عليها، الوظيفة التى يشغلها حاليًا، الدورات التدريبية مدتها ونوعها، خطابات الشكر والتقدير تقرير كفاية الأداء عن العامين السابقين»

2- شهادة قانونية تفيد بعدم إحالته للمحاكمة التأديبية طوال مدة عمله.

3- مقترحات تطوير الوحدة، أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

4- عدد 2 صورة شخصية.