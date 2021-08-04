«الإعلاميين» تخاطب القنوات لتقنين أوضاع العاملين فيها وتنذر بغرامات

أرسلت نقابة الإعلاميين خطابات لعدد من القنوات الفضائية، تطالب فيها بتقنين أوضاع العاملين والخاضعين لقانون نقابة الإعلاميين، ضمن الفئات الخمس التي حددها القانون، وهي «الإعداد والتقديم والمراسلة والإخراج والتحرير»، سواء بالحصول على عضوية نقابة الإعلاميين، أو تصريح مزاولة المهنة ومدته 3 أشهر.

تصريح مزاولة المهنة

وكشف مصدر مطلع أن نقابة الإعلاميين هددت بتوقيع غرامات على المخالفين، تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه، وطالب مصدر آخر في نقابة الإعلاميين بضرورة تقنين أوضاع جميع العاملين في القنوات الفضائية، التي تخضع لقانون نقابة الإعلاميين، «حتى لا يقعوا هم والوسائل التي يظهرون من خلالها تحت طائلة القانون بتهمة انتحال صفة إعلامي».

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن تقنين الأوضاع يكون إما بالتقدم للحصول على عضوية النقابة أو بالحصول على تصريح مزاولة المهنة، كاشفا عن أنه تم حصر نحو 200 اسم في مختلف القنوات التليفزيونية، وأن المرصد الإعلامي بالنقابة يتابع الوسائل الإعلامية وتفريغ البرامج والتترات؛ لمعرفة المذيعين والمخرجين والمعدين والمراسلين والمحررين؛ لإعداد قوائم بهؤلاء العاملين وإرسالها للقنوات ومطابقتها بجداول القيد أو سجلات الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة؛ للتأكيد عما إذا قننوا أوضاعهم من عدمه.

وأوضح نقيب الإعلاميين ان عدم تقنين أوضاع هؤلاء يعرض أيضا الشخصية الاعتبارية للوسيلة الإعلامية للغرامة والغلق وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين.

الأوراق المطلوبة

وتشمل الأوراق المطلوبة للقيد بجداول نقابة الإعلاميين الآتي:

1- بطاقة الرقم القومي - جواز السفر.

2- شهادة أداء الخدمة العسكرية - الخدمة العامة «صورة طبق الأصل».

3- المؤهل الدراسي العالي «انتظام - انتساب» «صورة طبق الأصل».

4- استمارة طلب العضوية ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة 20 جنيها.

5- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم «للإعلام الرسمي والخاص» والسيرة الوظيفية لخمس سنوات سابقة.

6- عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ «للإعلام الخاص».

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.

9- أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.

10- أصل شهادة الميلاد.​