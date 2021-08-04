محافظ دمياط تتابع إجراءات نقل سيارات «المنصورة شرق والمنزلة» للموقف الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات نقل موقفي سيارات الأجرة، لخطي «دمياط - المنصورة شرق» و«دمياط - المنزلة» إلى موقف عزب النهضة المُنشئ حديثًا على مساحة فدان واحد.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم، بمرافقة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، التي تضمنت المرور على الموقع القديم للموقف بطريق الدكتور على مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية»، الذي تم إخلائه لاستكمال أعمال التطوير التي تجرى بطول الطريق، وكذا موقف عزب النهضة، للتأكد من جاهزيته، وتشغيل منظومة المراقبة به، وأيضاً انتظام دخول سيارات الأجرة به.

وتابعت «المحافظ»، إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط «باب الحرس/ الشعراء/ البنزينة»، بالمنطقة التي تم تجهيزها أسفل كوبرى عزب النهضة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كل الخطوات المُتعلقة بتلك الخطة، مؤكدة أن ما يجرى تنفيذه يأتى فى إطار مخطط المحافظة للتنسيق الحضاري، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية.

والتقت الدكتورة منال عوض، بالمهندس شاكر أبو العيلة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لتهنئته بمهام عمله الجديد، وبحثت معه عددا من الملفات، كما تابعت الموقف التنفيذى الحالي لعدد من المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، خلال الفترة الحالية.