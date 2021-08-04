«شكري» يؤكد لـ«دندياس» تضامن مصر مع اليونان في مواجهة الحرائق

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021، اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، وذلك للاطمئنان على الوضع جراء الحرائق المندلعة بعدة مناطق بالبلاد.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري، أعرب عن تضامن مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب اليونان الصديقة في هذه الظروف الصعبة، معرباً عن الثقة بأن الجهود الجارية لاحتواء الأمر سوف تكلل بالنجاح في أقرب فرصة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي البلدين وتضامنهما الدائم.