وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس جمهورية تونس «فيديو»

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تشرف اليوم باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد له، لينقل له رسالة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دعم الكامل من قبل جمهورية مصر العربية في تحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق والإجراءات التي تتخذ من قبل فخامة الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم واستمرار تعزيز مؤسسات الدولة التونسية.

وأضاف «شكري»، خلال كلمه متلفزه له عرضتها شاشة «TeN»، أن هذه لحظة تاريخية يطلع بها شخص يُعلي قيم الديمقراطية وقيم الدستور وقيم المؤسسات وأهمية الحافظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه ونجد هذا يتسق مع كل ما يشهده الحراك الشعبي وكل ما يُلبي أرادة الشعب التونسي.