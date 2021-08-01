عاجل.. وزير الخارجية: مصر ستستفيد من التقدم التكنولوجي للتشيك

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاهتمام بعقد المنتدى المصري التشيكي، ووجود الدعم السياسي والإرادة السياسية، في التعاون والثقة في القدرات، وما وصلت له التشيك في التقدم التكنولوجي، الذي تستطيع أن تستفيد منه مصر، للمنافسة والنفاذ للأسواق، والإرادة الحقيقية، للاستفادة بجني ثمار التعاون الإقتصادي، والنهوض بإمكانات مصر الاقتصادية.

وشدد شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التشيكي، على أن مصر تنظر للمستقبل للعلاقة مع التشيك، بأن تكون العلاقة لها عوائد مباشرة لكلا البلدين.