محلل سياسي: لبنان مقبل على «عتمة» بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة

قال المحلل السياسي شادي نشابه، إن هناك غضبا شعبيا في لبنان، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ويريد الشعب رفع الحصانات عن الوزراء والنواب والمسؤولين والقضاة والأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حث القوى السياسية اللبنانية على تشيكل حكومة جديدة، والسير في مسار الإصلاحات واستكمال التحقيقات في مرفأ بيروت.

وأضاف «نشابه» خلال مداخلة هاتفية في نشرة بثتها فضائية «ten»، أمس الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي في لبنان يسوء، وكذلك الوضعين السياسي والاجتماعي، مع توقف تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الليرة اللبنانية انهارت، واحتياجات المواطن اللبناني تتعرض لخطورة، وقد ساعدت الدول العربية والدولية بيروت، لكنها مقبلة على «عتمة»؛ بسبب عدم تشكيل حكومة حتى الآن.

وأكد المحلل السياسي، أن لبنان يجب أن تطبق ما يطلبه صندوق النقد، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي عنده، وكذلك استرداد الأموال المنهوبة، وتشكيل حكومة جديدة وبرلمان جديد، وإلا ستذهب إلى المجهول، متابعا: «لا توجد مؤشرات إيجابية حول تشكيل حكومة على يد نجيب ميقاتي، وأتوقع استقالته واعتذاره كما اعتذر سعد الحريري، وهذا سيزيد التوتر السياسي، وسيتيح عودة حكومة حسان دياب، حتى إجراء انتخابات جديدة».

وذكر المحلل السياسي، أن لبنان تريد حكومة لديها علاقات جيدة مع الحكومات في الدول العربية والعالمية، خاصة أن الحكومة الحالية لم تجر أي إصلاحات مالية وسط إخفاقات متتالية منذ سنوات.