عاجل.. المدفعية الإسرائيلية تطلق النيران مجددا باتجاه لبنان

أفادت قناة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، بأنَّ المدفعية الإسرائيلية تطلق النيران مجددًا باتجاه الأراضي اللبنانية.

وكانت قناة «كان» الإسرائيلية، سقوط قذيفة صاروخية، قرب المستوطنة الإسرائيلية «كريات شمونة»، ظهر اليوم الأربعاء، على الحدود مع لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنة، قبل أن تُعلن وسائل إعلام إسرائيلية رصدها لإطلاق صاروخ من الحدود اللبنانية.

ونقل الإعلام الإسرائيلي، أنَّ أوامر صدرت للإسرائيليين بالدخول للملاجئ بعد سقوط قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت أيضا بأنه قد سُمع دوي انفجارات بعد إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عند الحدود مع لبنان.

وتبين لاحقاً، أنَّ الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على مصدر إطلاق الصاروخ من لبنان.