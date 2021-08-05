والدة الطفلة «مريم» متلقية حقنة ضمور العضلات: «ربنا يكرم السيسي»

حالة من السعادة والفرحة البالغة تشعر بها أسرة الطفلة مريم جودة إبراهيم، بعد تلقي طفلتهم صاحبة العام وشهرين، حقنة ضمور العضلات الشوكية، في مستشفى معهد ناصر، أمس الأربعاء، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير العلاج على نفقة الدولة للأطفال أقل من عامين؛ والذي تصل تكلفته نحو مليوني دولار «34 مليون جنيه مصري».

رسالة والدة «مريم» للرئيس السيسي

ووجهت والدة «مريم» رسالة خاصة للرئيس السيسي، من خلال حديثها مع «الوطن» تشكره فيها عن إنقاذه للأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكية: «بشكرة جدًا على اللي عمله لبنتي، ربنا يكرمه علشان حس بينا، وبسببه الأطفال دي هتعيش حياة طبيعية زي غيرهم» مستكملة: «ربنا يكرمه ودايمًا في تقدم وتحيا مصر».

الأم: لا توجد أعراض جانبية للحقنة

وتابعت الأم، أنه لم تظهر أي أعراض أو آثار جانبية على طفلتها حتى الآن، موضحة أن الأطباء أخبروهم باستمرار المتابعة في معهد ناصر مرة أسبوعيًا لمدة 3 أشهر، على أن تكون المتابعة في جميع التخصصات: «علاج طبيعي، أعصاب، تخصص أطفال»؛ وذلك للتأكد من سلامة الطفلة، وملاحظة أي مستجدات فور حدوثها.

معاناة أسرة «مريم» مع ضمور العضلات الشوكية

واكتشفت والدة «مريم» إصابة طفلتها بضمور العضلات الشوكية عند عمر 6 أشهر بسهولة؛ إذ كان للأسرة تجربتين سابقتين في نفس المرض بوفاة شقيقتي الطفلة عند أعمار 3 سنوات و11 شهرا، بحسب حديثها، ما جعلها تتوجه إلى طبيب مخ وأعصاب للتأكد، وبعد طلبه فحوصات، ورسم عضلات، وتحليل جيني، تأكد إصابتها.

وتواصلت بعدها الأم مع الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب، رئيس معمل أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، والتي سجلت «مريم» في جمعية ضمور العضلات، لتكون الطفلة متواجدة ضمن أي مستجدات للعلاج، لافتة إلى أنهم أجروا جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة، وفور توجيه الرئيس السيسي بالمبادرة كانت الطفلة من أوائل المتقدمين.

المواصفات المطلوبة لتلقي حقنة ضمور العضلات

وانطبقت جميع المواصفات المطلوبة لتلقي العلاج على «مريم»، مثل العمر أقل من عامين، والحالة الصحية السليمة، وإجراء التحليل الجيني، وتحليل الفيروسات قبل الحقن، وبعدها تواصل معهم أطباء معهد ناصر لتأكيد الميعاد، وبالفعل توجهت الأسرة مع الطفلة للمستشفى منذ 3 أيام؛ لتجهيزها للحقن، وتلقت الجرعة أمس الأربعاء، وتستكمل في «ناصر» لليوم الثاني، ثم تعود للمنزل.

وكانت وزارة الصحة والسكان، بدأت أمس الأول الثلاثاء، حقن الأطفال مصابي ضمور العضلات الشوكية في مستشفى معهد ناصر، واستكملت الحقن أمس الأربعاء، بعد الاطمئنان على الحالات المتلقية للعلاج.