بعد حقن أول حالة اليوم.. تعرف على طرق التبرع لمرضى ضمور العضلات

تشهد اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حقن أول حالة لمرضى ضمور العضلات بمستشفى معهد ناصر.

وقالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن علاج ضمور العضلات الشوكى ليس قاصرا على «الحقنة» التى يتلقاها الطفل المريض، بل هناك أمور أخرى متعلقة بالتحاليل والمتابعة، متابعة: «قيمة العلاج تتراوح من 2.5 إلى 3 ملايين دولار».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، طرق التبرع لصندوق تحيا مصر؛ من أجل علاج مرض ضمور العضلات.

طرق التبرع لمرضى ضمور العضلات

يمكن التبرع لصندوق تحيا مصر من خلال عدة طرق أبرزها ما يلي:

التبرع لصندوق تحيا مصر عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما يمكن التبرع لمرضى ضمور العضلات على حساب 037037 في كل البنوك المصرية.

ويمكنك التبرع من خلال الرسائل النصية على رقم 37037.

أو من خلال الاتصال على 15118 ويصل مندوب للمنزل للدفع.

في ذات السياق، قالت وزيرة الصحة، إن المراكز الـ24 التي افتتحتها الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، تم مناظرة 25 حالة من بينهم 8 حالات مناسبين لتلقى العلاج، وهناك 16 حالة تحت التقييم والمتابعة.

ولفتت إلى أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة علاج الضمور العضلى، بادرت الوزارة على تخصيص أمكان لفحص المرضى وإعطائهم العلاج المناسب.

وأرجع الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة للوطن، سر ارتفاع ثمن الحقنة العلاجية الخاصة بمرض ضمور العضلات، إلى تصنيعها بواسطة التقنية الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية «البيوتكنولوجي»‏، وهي تقنية عالية الجودة والثمن، مستندة على علم الأحياء، إلى جانب تكلفة اختراعها العالية.